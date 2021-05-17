Самолеты ВВС США, которые преимущественно ломались над Россией, отправят на утилизацию

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Самолеты ВВС США, которые преимущественно ломались над Россией, отправят на утилизацию
В Мире

45-я разведывательная эскадрилья базы Оффатт на минувшей неделе попрощалась с одним из самых проблемных самолетов ВВС США - OC-135B. За почти 60 лет применения в военных целях он налетал немногим более 36 тысяч часов.

Самолет с бортовым номером 61-2672 двадцать последних лет занимался выполнением аэрофотосъемки - преимущественно над Россией - в рамках выполнения международного Договора по открытому небу. После того как Штаты в ноябре минувшего года из него вышли, необходимость в таком воздушном судне отпала.

Второй самолет Open Skies (бортовой номер 61-2670) будет списан и уйдет на пенсию 4 июня этого года. Он прославился своим умением ломаться в неподходящий момент и неподходящее время.

Оба борта будут отправлены на кладбище ВВС в пустыне недалеко от Тусона, что в штате Аризона. Вначале они некоторое время там будут храниться, а потом пойдут на лом.

Это уже не первая «прощальная» церемония пилотов с проблемными самолетами на этой базе.


В ноябре минувшего года эскадрилья провожала на пенсию реактивный самолет WC-135 Constant Phoenix, который создал для летных экипажей и технических работников столько проблем и хаоса, что его окрестили «Колесницей Люцифера».

Примечательно, что ломались эти самолеты преимущественно над территорией России, что ставило Штаты в весьма неудобное положение.

«Самолеты старые, имеют плохие показатели обслуживания и склонны к поломкам в России, что ставит наши экипажи в плохие ситуации, когда они подвергаются преследованиям со стороны российских властей», - заявил представитель США Дон Бэкон, бригадный генерал ВВС в отставке, возглавлявший ранее 55-е крыло.

Open Skies были произведены еще на заре реактивной эры и не имеют обновленных двигателей и авионики, установленных на самолетах RC-135 Rivet Joint и Cobra Ball. Они принадлежат к «каменному веку», насмехаются некоторые пилоты. Тем не менее летные экипажи во время эксплуатации этих проблемных самолетов получили бесценный опыт, пишет stripes.com.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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