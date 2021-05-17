NetEase: современные системы ПВО и ПРО не спасут флот США от российских «Кинжалов»

Российский ракетный комплекс «Кинжал» - серьезная угроза для авианосного флота США. От его ракет, которые выгодно отличаются скоростью и маневренностью, флот не смогут спасти даже суперсовременные средства противовоздушной и противоракетной обороны, пишут авторы издания NetEase.

Авианосный флот - особая гордость США. По численности с Вашингтоном не в состоянии соперничать ни одна страна. Ранее он считался огромным и неоспоримым преимуществом в любом противостоянии. С появлением гиперзвукового оружия актуальность АУГ во главе с авианосцами начала снижаться.

Россия не имеет авианосцев, за исключением одного, над которым насмехаются эксперты во всем мире. Но у нее есть новое стратегическое оружие - гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Он может нанести серьезный урон авианосному флоту США.

Гиперзвуковые ракеты оснащаются разными боеголовками - им под силу атаковать как движущиеся цели, так и неподвижные.

Оружие развивает скорость 10 Махов и способно преодолеть 2 тысячи километров. Благодаря носителю МиГ-31 «Кинжал» может достать до американских авианосцев.

«Удар этой российской гиперзвуковой ракеты очень трудно предотвратить. Современные системы ПВО и ПРО не способны перехватить "Кинжалы", поскольку в таком случае их маневренная перегрузка должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем у гиперзвука. А это невозможно», — отмечается в публикации.

Эксперты также указывают на то, что ракеты могут обходить системы РЭБ, которые создают активные и пассивные помехи, а также обладают уникальной точностью - практически снайперской.

Таким образом, при точном попадании две-три российские ракеты с легкостью могут пустить ко дну американский авианосец типа «Нимиц», резюмировали обозреватели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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