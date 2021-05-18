В небе над Израилем сбит иранский ударный беспилотник «Ababbil-3»

Боевой беспилотник «Ababbil-3» ВС Ирана, который был запущен из Сирии, был сбит над территорией Израиля 18 мая — предполагается, что дрон мог быть использован для нанесения ударов или координации атаки. Об этом пишет «Avia.pro».

По одной из версий, иранский ударный беспилотник «Абабиль-3» могли запустить с территории Сирии иранские силы в качестве поддержки для палестинцев. Также есть предположение, что запуск дрона могли осуществить члены ливанской организации «Хезболла», которые ранее заявляли о готовности выступить в израильско-палестинском конфликте на стороне сектора Газа. Указывается, что ранее иранские беспилотники уже применялись палестинскими радикалами против Израиля — причем комплекс «Железный купол» смог перехватить только 8 дронов-камикадзе из выпущенных 12.

Израильские СМИ предположили, что дрон «Ababbil-3» мог участвовать в атаках на Тель-Авив, либо координировал удары других беспилотников палестинской стороны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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