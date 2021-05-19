NetEase: рои подводных беспилотников России смогут уничтожить авианосный флот США

NetEase: рои подводных беспилотников России будут способны уничтожить авианосный флот США.

Аналитики китайского портала NetEase уверены, что «стая» разрабатываемых в России подводных беспилотников вполне способна превратиться в революционное оружие. Благодаря своим возможностям беспилотники смогут дестабилизировать мировое господство авианосцев США в море. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Когда США собираются устроить у чьих-либо берегов провокацию или пошатнуть обстановку в регионе, они обычно используют свои устрашающие авианосцы. Эксперты подметили, что во всех развязанных американцами войнах, авианосный флот является их основной военной силой из-за их сильных наступательных и оборонительных возможностей, включая передовые ударные ракеты и средства ПВО.

Победить такую морскую группу с авианосцем во главе, по словам экспертов, - очень непросто для любой армии. Но все же Россия смогла создать такие ракеты, которые способны уничтожать авианосцы. А кроме того, создала новую военно-морскую систему ведения войны. Так, российские ракеты в рамках этой военно-морской системы нивелируют все попытки американцев закрепиться в своем господстве на море вместе с их боевой эффективностью. Для этого Россия подготовила рои морских беспилотников, которые могут «нападать» всем роем.

«Радары американских авианосцев могут обнаружить в основном надводные и воздушные цели. Если ракета будет приближаться с моря, то у нее больше шансов избежать обнаружения противником, и ей будет легче провести скрытую атаку. Так, «волчьи стаи» морских беспилотников, разрабатываемых Россией, способны стать революционным оружием и настоящим кошмаром для всего надводного флота США», — считают в NetEase.

Благодаря тому, что водоизмещение таких БПЛА будет не более 500-1000 тонн, они смогут незаметно приближаться к цели, а затем уничтожать ее на расстоянии до 1000 километров. Их атаки будут контролироваться с воздушного командного пункта, надводных кораблей и атомных подводных лодок. По мнению обозревателей издания, если судно противника столкнется с российским морским дроном, у первого не будет никаких шансов дать отпор.

«Российские подводные беспилотники станут смертоносным оружием в будущих войнах в море и, несомненно, подорвут морское господство американской авианосной группы. Они будут настоящими королями морских сражений», — пишут в NetEase.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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