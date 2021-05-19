NetEase: рои подводных беспилотников России смогут уничтожить авианосный флот США

Представители ВСУ утверждают, что силы самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые применили реактивный пехотный огнемет в Донбассе.
В ходе журналистского исследования была выявлена секретная 60-тысячная армия США. Как пишет издание Newsweek, расследование показало, что США создали
В Министерстве обороны Украины признали, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник. Стало известно, что
Киев сообщил об отправке к крымскому полуострову более 30 военных иностранных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021». По комментарию пресс-службы
Российский боевой разведывательный корабль «Юрий Иванов» следит за военными учениями НАТО. Даже действуя в одиночку, российский боевой
Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прокомментировал решение суда касательно нардепа Виктора Медведчука. Эксперт
С вечера десятого мая палестинское движение ХАМАС приступило к ракетным обстрелам территории Израиля. За это время из сектора Газа было выпущено
Флот НАТО не выстоит в Черном море против российской армады кораблей, пребывающих там. Информационно-новостной ресурс Avia.pro отмечает, что попытки
В США развернулась бурная дискуссия касательно перспектив развития ВМС. Средств не хватает, в связи с чем некоторые специалисты настаивают на том,
США все же вмешались в палестино-израильский конфликт, нарушив свое обещание соблюдать нейтралитет. Источник сообщил, что американцы тайно
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