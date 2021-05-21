На Украине создали первый ударный вертолет-беспилотник

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На Украине создали первый ударный вертолет-беспилотник
Наука и техника

На Украине создали первый ударный вертолет-беспилотник. Разработчиком выступило частное акционерное общество «Рамзай», которое входит в состав «Лиги оборонных предприятий» страны.

Над первым ударным беспилотником вертолетного типа работали несколько лет. Летные испытания первого испытательного образца, по данным ITsider, пройдут уже в этом году. А через считанные недели, в июне 2021 года, дрон будет представлен широкой публике. Как рассказал директор предприятия «Рамзай» Юрий Полевой, презентация запланирована на Международной выставке «Оружие и безопасность».

По данным украинских СМИ, вертолет-беспилотник будет иметь внушительные размеры и большую грузоподъемность, обладать высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что он сможет нести на себе и ракетное вооружение.

ЗАО «Рамзай» является разработчиком и интегратором комплекса управляемого вооружения 524Р, благодаря чему управляемые ракеты РК-2В ("Барьер-В") могут использоваться вертолетами Ми-8МСБ-В.

Вооружение специалистами компании разрабатывается в тесном сотрудничестве ГККБ «Луч», ОАО «Мотор Сич» и ГП «Фотоприбор».

Ударные беспилотники вертолетного типа в мире разрабатывают всего несколько стран - к примеру, Китай. Его авиакоптер AV500W был выведен на ракетные испытания в 2018 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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