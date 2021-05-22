Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к тому, что один из них был сбит. Об этом сегодня сообщает информационное агентство «Nordic Monitor».

Речь идет об инциденте, который произошел еще в 2015 году. Приказ генералом был отдан после того, как два российских фронтовых бомбардировщиков Су-24М пролетели в нескольких километрах от границы с Турцией.

«В ходе дачи показаний в суде 15 августа 2017 года 45-летний штаб-полковник Али Дурмуш заявил, что командование боевых ВВС сообщило Юналу, что два российских боевых самолёта нарушили воздушное пространство Турции над сирийской границей 24 ноября 2015 года. После этого были запрошены соответствующие инструкции. Генерал Юнал отдал им приказ нанести удар. В результате это обернулось тем, что Су-24М ВКС РФ был сбит турецким истребителем F-16 близ границы с Сирией, рядом с местом соприкосновения турецкой провинции Хатай и сирийской провинции Латакия», - говорится в публикации.

Журналисты уточняют, что распоряжение бить на поражение генерал отдал на случай, если самолеты, которые кружили над границей, будут пересекать границу Турции. После этого командующий ВВС бросил трубку, а российский самолет буквально через несколько секунд был сбит.

Ранее в Турции заверяли общественность, что высшее военное командование страны к уничтожению российского Су-24М не причастно и пытались возложить всю вину а случившуюся трагедию на пилота F-16.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей