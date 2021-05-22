У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

4 истребителя F-35 ВВС Италии не смогли справиться с одним российским Су-27. Как сообщили на портале Avia.pro, российский истребитель Су-27 довольно
Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к
Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ
Турецкие СМИ анализируют вооруженное противостояние между Израилем и движением ХАМАС. Турки выступают на стороне палестинцев и считают израильтян
Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь напряженная. Попытка военных ВС Армении вернуть под свой контроль территорию, на которой находятся
Армия США заключила с компанией US21 трехлетний контракт на поставку коммерческих большегрузных автомобилей из Украины, сообщает Defense Blog. Его
Украинские военные, нарушив договоренности по деэскалации ситуации в демаркационной зоне в Донбассе, атаковали позиции самопровозглашенной Донецкой
Один из российских сетевых источников, ссылаясь на информацию зарубежных СМИ, которые якобы получили данные от Пентагона, сообщил о том, что на
Истребители F-35 ВВС США впервые переброшены близ границ Крыма - в Румынию. Об этом со ссылкой на издание «Eurasian Times» сообщил портал Авиа.Про.
Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел в непосредственной близости от российского воздушного пространства. Сообщил об этом ресурс Avia.Pro, ссылаясь
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