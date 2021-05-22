У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

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У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
В Мире

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ побережья Крыма. Однако на подлете к полуострову воздушный шпион внезапно исчез со спутников - причем на довольно продолжительное время.

Согласно карте полета, последний раз самолет наблюдался спутниками в 09.50 утра. После этого он словно стал невидимым и вновь отслеживаться начал через два часа. Спутники увидели его уже в районе Туапсе.

Когда же борт вновь начал проходить через район к юго-западу от Крыма, он снова стал «невидимкой» - исчез со спутников.

Специалисты попытались подыскать объяснения этому и пришли к выводу, что причина может крыться в том, что Россия задействовала свои средства РЭБ, пресекая, таким образом, планируемые провокации разведывательной авиации США еще в зародыше.

АвиаПро обратил внимание на то, что маршрут Boeing RC-135W проходил именно через район, в котором развернуты российские комплексы радиоэлектронного подавления.

Как показывает практика, средства РЭБ сегодня могут по праву считаться одним из самых эффективных методов противодействия самолетам-разведчикам и беспилотникам НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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