Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

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Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
В Мире

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет Israel Hayom. Эксперты полагают, что причина кроется в том, что Азербайджан рассматривает страну как своего будущего стратегического партнера.

ЦАХАЛ операцию «Страж стен» начал проводить десятого мая. Турция, которую с осени минувшего года в Азербайджане иначе, как «братским государством», и не называют, с первых же дней осудила Израиль и заявила о своей жесткой позиции. Баку же все это время соблюдал молчание.

При том, что в Турции призывали официальных лиц Азербайджана проявить решительность. Но разговор между главами МИД Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым расставил все по своим местам. Баку открыто отказался выступать против Израиля.

После него вскоре Ильхам Алиев, президент страны, заявил о большом значении связей между его страной и Израилем.

«Партнерство между странами многогранно. В Израиле проживает большая диаспора граждан Азербайджана, и она очень активна. Представители этой общины играют важную роль в развитии двусторонних связей между Израилем и Азербайджан», — пояснил азербайджанский лидер.

Напомним, что отношения между страна вышли на новый уровень во время последнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Поддержку Баку оказывала не только Турция, но и Израиль. В частности, поставляемые им дроны-камикадзе также приблизили победу Азербайджана.

Благодаря израильскому оружию Баку удалось освободить 20 процентов территории, отмечается в статье.

Перемирие между Израилем и сектором Газа действует с двух часов ночи пятницы. Эксперты склонны считать его поражением Израиля. Не последнюю роль в этом сыграл американский президент Джо Байден. По данным зарубежной прессы, глава Белого дома оказывал давление на Нетаньяху и склонял его к перемирию в одностороннем порядке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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