Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

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Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35
Сирия

Авианосная ударная группа Королевских сил Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth готова атаковать «остатки» террористов в Сирии.

При поддержке военных групп из Портсмута позиции боевиков Исламского Государства (террористическая организация, запрещенная в РФ) удары будут наносить восемнадцать самолетов-невидимок F-35B Lightning II.

Авианосец, на борту которого также будут находиться и 10 самолетов морской пехоты США, минувшим вечером отправился в данный регион. Сопровождать его будут подлодка, шесть кораблей Королевского флота, 14 военно-морских вертолетов и рота Королевской морской пехоты.

Главный маршал авиации сэр Майк Вигстон, глава RAF, заверил, что экипажи F-35 «абсолютно готовы» к миссии против ИГ (запрещена в РФ).

28-недельное развертывание будет охватывать 26 000 морских миль. АУГ пройдет через Средиземное море к Красному морю, затем от Аденского залива к Аравийскому морю и от Индийского океана к Филиппинскому морю.

В составе АУГ - 3700 военнослужащих Королевского флота, ВМС США и ВМС Нидерландов.

Предполагается, что британский авианосец и развернутая эскадрилья F-35 будет задействован не только для проведения операции протива террористов в Сирии. Великобритания намерена оказать помощь своему союзнику по НАТО - США, и намерена привлечь его для поддержки вывода войск из Афганистана.

«Это развертывание показывает, что мы сильны сами по себе, но еще сильнее с нашими союзниками», - амбициозно заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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