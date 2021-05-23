В Турции заявили об эффективности беспилотников Bayraktar TB2 даже без GPS

Турция заявила, что ее ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2 обладают рядом преимуществ. Прежде всего, речь идет о возможности эффективно использовать дроны даже без корректной работы системы навигации GPS. В таком случае выполнением навигационных функций займется собственная мультисенсорная система, благодаря чему такой аппарат становится куда менее уязвимым перед всеми средствами РЭБ и различными искажениями навигационного сигнала.

Специалисты считают, что этим турецкие разработчики «укололи» Вашингтон. Дело в том, что в Анкаре не раз обсуждали вопрос о том, что вся информация о полетах утекает американцам, которые держат под контролем навигационные ресурсы GPS. Также турки довольно часто обвиняли США в том, что они не признают курдские формирования террористическими, что идет вразрез с интересами и ожиданиями Анкары. Теперь турецкие специалисты дают понять, что использование навигационного оборудования не зависит от «внешних факторов».

К слову, разрекламированные беспилотники Bayraktar TB2 состоят на вооружении не только Турции, но и Азербайджана, Катара и Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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