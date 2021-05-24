Американские авианосцы будут использовать инновационное топливо на основе морской воды

Морская вода может лечь в основу инновационного топлива, на котором будут работать авианосцы и самолеты, которые они несут на своем борту.

Управление военно-морских исследований Министерства обороны США выделило Университету Питтсбурга и Университета Рочестера 300 000 долларов на продолжающиеся уже несколько лет исследования, направленного на разработку технологии преобразования морской воды в топливо, сообщает autoevolution.com.

Суть идеи в том, чтобы корабли могли превращать морскую воду в топливо. Если точнее, из морской воды с помощью ядерного реактора на борту судна будут извлекаться углекислый газ и водород, а на следующем этапе преобразовываться в жидкое топливо.

Исследователи стремятся добиться того, что авианосцы сами могли производить собственное топливо и использовать его для непрерывной работы своих самолетов, а не простаивать в ожидании танкеров.

Команда испытателей уже завершила первый этап синтеза топлива, успешно использовав катализаторы из карбида молибдена. Проект, который финансируется Пентагоном, на втором этапе должен заняться тестированием катализаторов, способных селективно гидрировать CO.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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