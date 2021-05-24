Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает информагентство SANA, ссылаясь на свои источники в деревне Аль-Свайдия.

По его сведениям, американцы пересекли границу через переход Аль-Валид и направились на военную базу Хараб Аль-Джир в районе Ярубия - это территория сирийской провинции Хасака.

Источники отметили, что прибывшие на незаконную, эксплуатируемую оккупационными войсками базу, автомобили привезли в том числе трейлеры и цистерны для перевозки нефти.





Вашингтон все еще стремится сохранить контроль над энергоресурсами в Сирии и продолжает вывозить природные ресурсы этой страны.

Только в течение последних нескольких месяцев Штаты переправили тысячи грузовиков с оружием, военным и материально-техническим оборудованием в Хасаку через незаконные переходы границы из северного Ирака. Военные конвои главным образом нацелены не только на хищение ресурсов, но и на усиления присутствия США в Хасаке.

Ранее в мае колонна из 40 танкеров с нефтью в сопровождении военных ушла из базы араб Аль-Джир через Аль-Валид в Ирак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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