РУССТРАТ: Россию и США ждет полное уничтожение в случае глобального ядерного конфликта

Отношения США и России уже достигли той степени накала, что оба государства в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу. Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) продлили до 5 февраля 2026 года, однако это не должно остановить Россию скрупулезно проанализировать вероятные угрозы, чтобы успеть разработать новые принципы ядерного сдерживания. Об этом сообщается в докладе Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ - «Ядерное сдерживание: варианты изменения баланса».

В РУССТРАТ напомнили, что две ядерные державы начали конкурировать между собой еще в прошлом веке, в 60-х годах. Обоюдные ядерные испытания привели к пониманию того, что при обмене ядерными ударами победа не достанется никому, вызвав в мире «атомный Армагеддон».

В бытность президентом США Рональда Рейгана там попытались, усилив противовоздушную и противоракетную защиту, сместить баланс на свою сторону. Была прописана Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), в основе которой лежали новейшие технологии. Однако в Пентагоне тогда признали, что не в их силах «обезоружить противника» до безопасного уровня. Поэтому было решено уменьшить количество долетевших до территории США боеголовок, чтобы в случае удара СССР ущерб был допустимого уровня.

С этой целью предлагалось в ближнем космосе развернуть орбитальные противоракетные лазеры и создать эффективные противоракеты для перехвата и уничтожения подлетающей боеголовки с поверхности планеты.

Однако замысел с лазерами оказался неудачным, поэтому США вынужденно подписали СНВ-3. Здесь до сих пор продолжается разработка противоракет, в приоритете - SM-3 Block IIA и усовершенствованные наземные позиционные районы на базе комплекса «Иджис».

В России также имеются новейшие системы ПВО/ПРО. На финальной стадии испытания эшелонированной системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль», вскоре на вооружение поступит комплекс С-500 «Прометей».

В докладе отмечено, что по последнему соглашению, только США могут содержать 1550 боеголовок. Это значит, что количество прорвавшихся зарядов к цели будет достаточно, чтобы сам принцип гарантированного взаимного уничтожения остался нерушимым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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