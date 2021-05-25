Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии

Image 16+
Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии
Сирия

Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что два Ту-22МЗ были замечены над сирийской провинцией Латакия.

Предположительно, военные самолеты могли направляться на авиабазу Хмеймим, которую занимают российские силы. Ранее Ту-22МЗ на этой авиабазе не размещались. При этом сообщалось, что инфраструктура этого военного аэродрома не позволяет осуществлять там посадку Ту-22МЗ.

Причин переброски бомбардировщиков Ту-22МЗ в Сирию Минобороны РФ не сообщает. Возможно бомбардировочная авиация прибыла в Латакию для того, чтобы защитить интересы РФ в регионе на фоне прибытия в Средиземное море трех десантных кораблей ВМС США с десантниками на борту.

На данный момент российское военное ведомство не комментирует присутствие Ту-22МЗ в Сирии.

Тем не менее, с учетом всех размещенных в Сирии сил, отмечают эксперты, РФ в любой момент может начать мощные удары против боевиков и джихадистов, которые действуют на сирийской территории.

Отметим, что российские военные ранее активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГ в Сирии. Самолеты взлетали с территории России, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили по террористам групповой удар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии

Сегодня, 09:00

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

Вчера, 12:30

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Вчера, 08:50

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

23-05-2021, 10:20

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

23-05-2021, 08:50

Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США

21-05-2021, 18:35

Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом

11-05-2021, 10:10

ВКС России и ВВС Сирии в районе Тартуса дважды перехватили американский военный самолет

9-05-2021, 08:45

Российские военные в Сирии перехватили ракеты Израиля

9-05-2021, 08:25

Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»

8-05-2021, 11:25

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

7-05-2021, 07:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

5-05-2021, 11:55

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

4-05-2021, 00:49

ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами

30-04-2021, 18:39

Турецкую базу на севере Сирии атаковал неопознанный самолет

30-04-2021, 16:19

В Сирии ВКС России подняты в воздух в ожидании удара врага

30-04-2021, 13:34

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

29-04-2021, 09:35

Турция готовится нанести сотни ударов по сирийской армии

29-04-2021, 09:30

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

28-04-2021, 12:35

После разгрома Россией позиций наемников Турция не совершила ни одного нападения на сирийские войска

27-04-2021, 08:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников
  • 22-05-2021, 17:30

У побережья Крыма самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W на 2 часа исчез со спутников

Утром в субботу, 22 мая, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W вылетел с авиабазы на Крите с разведывательной миссией к российской границе близ

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения
  • 22-05-2021, 11:05

Командующий ВВС Турции отдал приказ сбивать российские самолеты без предупреждения

Командующий ВВС Турции генерал Абидин Юнал лично распорядился атаковать российские военные самолеты без предупреждения, что в результате привело к

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»
  • Вчера, 08:50

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию
  • Вчера, 12:30

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии
  • 23-05-2021, 08:50

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути
  • 22-05-2021, 15:10

The New York Times: Россия столкнулась с серьезными угрозами на Севморпути

Россия столкнулась с худшим стратегическим кошмаром на Севморпути, пишет американское издание The New York Times. Запад буквально дышит ей в затылок.

Новости партнеров
Новости партнеров
Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния
  • Вчера, 10:10

Приоритетными целями для ядерных беспилотников «Статус-6» названы Калифорния и Вирджиния

Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю
  • 22-05-2021, 17:20

Азербайджан отказался поддержать призывы Турции по Израилю

Баку, который во многом благодаря Анкаре выиграл противостояние с Арменией в Карабахе, отказался осудить действия Израиля в секторе Газа, пишет

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России
  • Вчера, 13:50

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35
  • 23-05-2021, 10:20

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

Авианосная ударная группа Королевских сил Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth готова атаковать «остатки» террористов в Сирии.