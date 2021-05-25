Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что два Ту-22МЗ были замечены над сирийской провинцией Латакия.

Предположительно, военные самолеты могли направляться на авиабазу Хмеймим, которую занимают российские силы. Ранее Ту-22МЗ на этой авиабазе не размещались. При этом сообщалось, что инфраструктура этого военного аэродрома не позволяет осуществлять там посадку Ту-22МЗ.

Причин переброски бомбардировщиков Ту-22МЗ в Сирию Минобороны РФ не сообщает. Возможно бомбардировочная авиация прибыла в Латакию для того, чтобы защитить интересы РФ в регионе на фоне прибытия в Средиземное море трех десантных кораблей ВМС США с десантниками на борту.

На данный момент российское военное ведомство не комментирует присутствие Ту-22МЗ в Сирии.

Тем не менее, с учетом всех размещенных в Сирии сил, отмечают эксперты, РФ в любой момент может начать мощные удары против боевиков и джихадистов, которые действуют на сирийской территории.

Отметим, что российские военные ранее активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГ в Сирии. Самолеты взлетали с территории России, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили по террористам групповой удар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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