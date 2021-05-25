Эксперт Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину

Киевский военный аналитик Тарас Чмут считает, что Россия может перекрыть всю Украину современным оружием - ракетами «Калибр», которые пришли на смену устаревшим советским боеприпасам. Об этом он рассказал в эфире одного из YouTube-каналов.

Корабли Черноморского флота могут, уйдя на три-пять километров от Севастополя, запустить ракеты, которые перекроют всю территорию Украины. По мнению эксперта, дальности «Калибров» будет достаточно для того, чтобы достичь Луцка и Ужгорода, которые расположены на западе Украины.

Ранее китайский медиа-ресурс Sohu предположил, что в случае нападения Киева с воздуха на Крымский полуостров российским вооруженным силам хватит и суток, чтобы разгромить украинскую авиацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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