Эксперт Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину

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Эксперт Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину
Наука и техника

Киевский военный аналитик Тарас Чмут считает, что Россия может перекрыть всю Украину современным оружием - ракетами «Калибр», которые пришли на смену устаревшим советским боеприпасам. Об этом он рассказал в эфире одного из YouTube-каналов. 

Корабли Черноморского флота могут, уйдя на три-пять километров от Севастополя, запустить ракеты, которые перекроют всю территорию Украины. По мнению эксперта, дальности «Калибров» будет достаточно для того, чтобы достичь Луцка и Ужгорода, которые расположены на западе Украины.


Ранее китайский медиа-ресурс Sohu предположил, что в случае нападения Киева с воздуха на Крымский полуостров российским вооруженным силам хватит и суток, чтобы разгромить украинскую авиацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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