Эксперт Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину

Россия нанесла удар по террористам в Сирии, задействовав новейшую крылатую гиперзвуковую ракету «Циркон». Информацию со ссылкой на слухи в издании
В воскресенье, 23 мая, колонна из 86 американских грузовиков, которую сопровождали десятки бронетранспортеров, вошла из Ирака на территорию Сирии. Об
Вирджиния и Калифорния названы приоритетными целями российский ядерных подводных беспилотников «Статус-6», более известных в СМИ как «Посейдон».
Военнослужащие США год назад на северо-востоке Сирии пытались протаранить российскую бронетехнику. Архивное видео опубликовал портал Avia.Pro. Об
Накануне СМИ сообщили о соглашении Минобороны Польши, заключенном с Турцией, о поставке в страну ударных беспилотников «Bayraktar-TB2». Для многих
Авианосная ударная группа Королевских сил Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth готова атаковать «остатки» террористов в Сирии.
В Средиземное море сегодня, 23 мая, вошла амфибийно-десантная группа кораблей Военно-морских сил США с батальоном морпехов на борту. Согласно
Перспективная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», вероятно, сможет перехватывать перспективный гиперзвуковой блок, который входит в состав
Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что два Ту-22МЗ были замечены над
Окрыленные успехами «Железного купола» Израиля, которому во время противостояния с ХАМАС удалось отразить примерно 90 процентов выпущенных ракет из
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