ВКС РФ за сутки нанесли по позициям террористов в Сирии 70 авиаударов

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ВКС РФ за сутки нанесли по позициям террористов в Сирии 70 авиаударов
Сирия

Россия продолжает бороться с террористическими формированиями в Сирии. Силы ВКС ежедневно атакуют их позиции. Одна из самых масштабных атак с воздуха была произведена вчера, 25 мая 2021 года.

По данным SOHR, российские военные самолеты осуществили 70 бомбардировок по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена) на линии фронта Атрия на востоке сельской местности Хамы, в пустыне Эр-Расафа (провинция Ракка), а также в окрестностях Джабаль аль-Бушра на административной границе между Раккой и Дейр-эз-Зор.


Отмечается, что атака военных самолетов РФ была продолжительной и непрерывной. Одни истребители и бомбардировщики сменялись другими. В результате, кроме разрушений инфраструктуры и уничтожения техники, не менее пяти террористов ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена) были убиты, уточняет SOHR. В ходе обстрела многие получили ранения, но количество пострадавших в организации не уточняют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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