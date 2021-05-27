Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект

Зафиксированы попытки авиации НАТО атаковать территорию России. Об этом сегодня, 26 мая, пишет АвиаПро, отмечая, что сведения распространил
Неизвестный комплекс РЭБ из Белоруссии атаковал американский самолет на территории Латвии. Как стало известно ресурсу Avia.pro, неизвестный комплекс
Истребители НАТО пытались перехватить стартовавшие с авиабазы Хмеймим в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 во время их полета над Средиземным морем, но
Три российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, которые недавно были переброшены в Сирию, совершили «рейс устрашения» в
Россия продолжает бороться с террористическими формированиями в Сирии. Силы ВКС ежедневно атакуют их позиции. Одна из самых масштабных атак с воздуха
Бомбардировщики B-52H ВВС США вместе с другой авиацией союзников по НАТО завершили отработку ударов по целям близ Крыма и, как стало известно нашему
В Израиле сообщили, что в ходе вооруженного противостояния с ХАМАС по принятому на вооружение истребителю F-35 Adir выпускались зенитные управляемые
В Средиземном море совершил полет российский Ту-22М3. За один полет он отработал удары по всем военно-морским базам НАТО, передает информационный
Аналитики из Китая уверены, что военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами продлится не больше недели. На страницах китайского
Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что два Ту-22МЗ были замечены над
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