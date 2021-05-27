Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект

Американские журналисты издания Newsweek уверены, что Россия разрабатывает разные автономные платформы вооружения с применением искусственного интеллекта, а помощь в этом ей оказывает Китай. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Эксперты американского Центра военно-морского анализа в штате Виргиния в своем докладе «Искусственный интеллект и автономность России» рассказали о том, насколько для Москвы важен ИИ в процессе модернизации своей армии.

Авторы утверждают, что Россия серьезно занимается созданием армии военных роботов для «информационного превосходства на поле боя». А для подобных разработок крайне необходимо обладать усиленными технологиями ИИ.

Существуют опасения по поводу того, что человек передаст искусственному интеллекту важнейшие функции по принятию решений. Но, согласно нынешним тенденциям, американцы уверены в том, что Россия действительно многое вкладывает в развитие передовых технологий, причем значительную поддержку ей оказывает Китай.

По мнению экспертов, именно КНР сегодня считается «ключевым партнером России». И, несмотря на попытки США оказать давление на эти страны, президентам Владимиру Путину и Си Цзиньпину успешно удается укреплять стратегическое партнерство.

Старший исследователь Джеффри Эдмондс утверждает, что сближение с Китаем является одной из самых устойчивых тенденций России в ее внешней политике на протяжении последних десяти лет.

Стоит подчеркнуть, что столь стремительное создание Россией и Китаем новых систем ИИ всерьез обеспокоило американских руководителей. В связи с этим в США в 2018 году была создана специальная Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту. Главными ее задачами является изучение угроз, создаваемых противниками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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