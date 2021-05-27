Военному самолету ВВС Израиля серьезно досталось от российских комплексов РЭБ в Сирии

Российские военные применили комплексы РЭБ против израильского самолета, который попытался «пошпионить» за ними в Сирии.

Как сообщает Аvia.pro , Россия уже не раз предупреждала израильскую сторону о том, что не будет закрывать глаза на провокации, направленные на то, чтобы ослабить ее присутствие в Сирии либо обостряющие обстановку в этой стране. Российские военные в дни перед выборами президента Сирии особо тщательно следили за обстановкой, чтобы выборы состоялись.

Тем не менее Израиль предупреждения со стороны Москвы проигнорировал. Во время проведения президентских выборов в арабской республике израильский военный самолет устроил провокацию на границе с Сирией. На действие Израиля российские военные ответили достаточно жестко. Они применили средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.

В Сети появилась информация о том, что из-за воздействия средств РЭБ, произошел сбой в системе глобального позиционирования GPS. Разведывательную миссию Израилю пришлось прекратить, поскольку, в случае если бы самолет преодолел сирийскую границу, по нему могли открыть огонь средства ПВО САА.

Это уже не первая провокация со стороны Израиля касательно Сирии, хотя между Израилем и РФ был заключен ряд договоренностей касательно применения вооружения в Сирии. Но если Израиль и далее не будет их соблюдать, то Москва может предоставить Дамаску право атаковать любые израильские объекты, в том числе даже над территорией других государств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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