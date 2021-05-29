Военные учения показали неэффективность новых американских истребителей F-15EX

В США раскритиковали новые истребители F-15EX Advanced Eagle, которые были поставлены ВВС страны лишь несколько месяцев назад.

В Пентагоне заявляли о том, что F-15EX Advanced Eagle станут «тяжелыми убийцами» и с легкостью будут уничтожать в бою нескольких противников.

Но учения Nothern Edge 21, которые прошли недавно на Аляске разрушили надежды американских военных, пишет Popular Mechanics. Оказалось, что F-15EX Advanced Eagle в бою против нескольких противников может быть уничтожен.

F-15EX Advanced Eagle оснастили новым радаром и средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому планировалось, что эта версия заменит F-15CS. Но модернизированная версия оказалась провальной, поскольку из-за отсутствия технологии «стелс» его легко обнаруживает противник.

Результаты учений военные назвали удовлетворительными, но эксперты были более пессимистичными в своих оценках.

«Дорогостоящий способ быть сбитым», – заявил исполнительный директор Института аэрокосмической энергетики им. Митчелла Дуг Бирки.

Как отмечают эксперты, американские разработки все чаще отстают от требований военных, и, в итоге, огромные суммы тратятся впустую.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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