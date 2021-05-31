Sohu: мощи российской ракеты «Сармат» достаточно, чтобы уничтожить всю Японию

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Sohu: мощи российской ракеты «Сармат» достаточно, чтобы уничтожить всю Японию
Наука и техника

Китайский медиа-ресурс «Sohu» написал о достижениях России в сфере модернизации вооружения. Как сообщают авторы публикации, Россия располагает ядерной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», которая весит 100 тонн, из них десять приходится на боевую часть. Этот боеприпас обладает такой мощностью, которая позволит стереть с лица Земли всю Японию. Также ракета «Сармат», которую китайцы считают «главным козырем российской ядерной державы», может уничтожить всю Францию или американский штат Техас. Это тяжелое оружие, способное нести до 15 ядерных боеголовок с раздельным наведением на цели, появилось в советское время, и тогда на западе его окрестили «Сатаной».


Смертоносный снаряд, имеющий максимальную эффективную дальность действия в 16 000 километров, может пересекать Северный и Южный полюсы и поражать любую цель на Земле. «Сармат» признали самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой в мире. Такие ракеты не станут участвовать в реальных боях – их достаточно использовать лишь как средство сдерживания от агрессии в отношении России.

Ракета «Сармат» слишком велика, поэтому ее нельзя запустить с мобильной ракетной пусковой установки – только из стационарной ракетной шахты. Тот факт, что Россия располагает «Сатаной», очень беспокоит Запад. Поэтому в США сейчас активно разрабатывают собственные межконтинентальные ракеты нового типа.

Как пишут авторы Sohu, Россия, которая в последние годы все активнее наращивает свою военную мощь, может составить достойную конкуренцию США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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