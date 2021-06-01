Россия отправила к побережью США не менее 50 боевых кораблей

К побережью США были направлены не менее 50 российских боевых кораблей.

Китайское издание «Sohu» сообщает, что РФ решила жестко отреагировать на провокации со стороны США. После того как рядом с российским побережьем появились американские военные корабли, не менее 50 кораблей ВМФ РФ ушли к границам США, передает Аvia.pro .

Также у американских границ была замечена российская стратегическая и истребительная авиация.

По данным китайского издания, в 2020 году у границ США побывали не менее 50 военных кораблей РФ, а также совершили полеты не менее 40 военных самолетов России.

Эти маневры, отмечают аналитики, продемонстрировали Вашингтону готовность России к постоянному пребыванию вблизи границ США кораблей ВМФ РФ.

Китайские эксперты пишут о том, что действия российских военных вызывают у американцев страх. Ведь корабли и авиация, не говоря уже подводных лодках РФ, появляются у границ США неожиданно, и так же неожиданно могут исчезнуть.

Примером этого можно назвать ситуацию, когда не так давно американцы несколько дней искали российскую субмарину, которая исчезла с радаров НАТО, как только зашла из Средиземного моря в Атлантический океан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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