Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных.

В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера развернули колонну американских военных, передает информационный ресурс Аvia.pro .

Как сообщило агентство «North Press Agency», военнослужащим США снова отступили, встретив российских военных. Журналисты рассказали, что американские военные попытались осуществить патрулирование населенного пункта Дерик и его окрестностей. Но им помешал российский военный патруль.

Четыре российских бронеавтомобиля, которые осуществляли объезд контролируемых ими территорией при прикрытии двух вертолетов, вынудили американцев прервать свою миссию. Им пришлось свернуть в сторону соседних населенных пунктов.

«На этой неделе в районе населенного пункта Дерек, на крайнем северо-востоке Сирии, прошли три патруля США и России. Местные источники из села Айн-Дивар к северу от Дерика сообщили, что в субботу российские военные провели патрулирование в окрестностях населённого пункта. Патруль состоял из двух бронетранспортеров в сопровождении двух вертолетов, которые обеспечивали им прикрытие с воздуха. Это совпало с проведением войсками США военного патрулирования к северу от города Дерик до деревни Джам-Шараф», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что российские военные выполняли патрулирование данного района уже три раза за неделю. И каждый раз они встречались с американскими военными.

Судя по всему, американцы пытаются расширить зону влияния, но повторение таких инцидентов, отмечают эксперты, чревато эскалацией конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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