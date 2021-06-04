Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

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Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии
Сирия

На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных.

В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера развернули колонну американских военных, передает информационный ресурс Аvia.pro.

Как сообщило агентство «North Press Agency», военнослужащим США снова отступили, встретив российских военных. Журналисты рассказали, что американские военные попытались осуществить патрулирование населенного пункта Дерик и его окрестностей. Но им помешал российский военный патруль.

Четыре российских бронеавтомобиля, которые осуществляли объезд контролируемых ими территорией при прикрытии двух вертолетов, вынудили американцев прервать свою миссию. Им пришлось свернуть в сторону соседних населенных пунктов.


«На этой неделе в районе населенного пункта Дерек, на крайнем северо-востоке Сирии, прошли три патруля США и России. Местные источники из села Айн-Дивар к северу от Дерика сообщили, что в субботу российские военные провели патрулирование в окрестностях населённого пункта. Патруль состоял из двух бронетранспортеров в сопровождении двух вертолетов, которые обеспечивали им прикрытие с воздуха. Это совпало с проведением войсками США военного патрулирования к северу от города Дерик до деревни Джам-Шараф», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что российские военные выполняли патрулирование данного района уже три раза за неделю. И каждый раз они встречались с американскими военными.

Судя по всему, американцы пытаются расширить зону влияния, но повторение таких инцидентов, отмечают эксперты, чревато эскалацией конфликта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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