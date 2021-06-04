В Сирии курды ударили управляемой ракетой по автомобилю с турецкими военнослужащими

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В Сирии курды ударили управляемой ракетой по автомобилю с турецкими военнослужащими
Сирия

Курды продолжают обстреливать позиции турецких войск и подконтрольных им боевиков на севере провинции Алеппо в Сирии. По последним оперативным данным, на линии фронта Бурдж-Хайдар ими был атакован военный автомобиль. По информации SOHR, которая официально еще не подтверждена, были ликвидированы двое военнослужащих Турции.


Известно, что удар по авто был нанесен управляемой ракетой во время его перемещения в деревне Балсахая в районе Ширава в сельской местности Африна.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.

SOHR также сообщает о столкновениях между курдами и оппозиционными сирийскими группировками «Национальной армии», которые совпали с ударами турецких войск удерживаемой курдами деревни Окайба из тяжелой артиллерии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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