Российский корабль-разведчик сбил две передовые американские ракеты SM-6

Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны на расстояние менее двух километров и, применив мощный комплекс радиоэлектронного подавления, вывело из строя две передовые американские ракеты SM-6. Об этом сообщает ресурс АвиаПро. Другим СМИ об официальном заявлении Пентагона именно на этот счет (о применении РЭБ) ничего неизвестно.

Однако оборонное ведомство США выступило с другим заявлением, в котором признало провал тестирования.

«Целью испытаний было продемонстрировать способность эсминца запускать ракеты SM-6. Но в итоге обе ракеты не смогли перехватить свои цели», - заявили в Пентагоне.

«Хотя пока нет никаких доказательств того, что в результате воздействия российского корабля американская ракета не поразила цель, мы все узнаем и выясним. Расследование реальной причины инцидента приближается к результатам», - добавили в оборонном ведомстве.

Вьетнамское «Dat Viet» отметило, что SM-6 разрабатывалась в США для различных задач, но основная ее задача - перехват.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что российский корабль-разведчик у берегов Гавайев, близ ракетного полигона Баркинг Сэндз, сумел заполучить секретные данные как о ракетах SM-6, так и об американских военных базах в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей