НАТО сталкивается с нарастанием российского напора в Черном, в Баренцевом и Балтийском морях

В масштабных учебных маневрах НАТО в Европе Steadfast Defender 2021 участвовали порядка двадцати стран, в том числе США. Заявленной целью была отработка готовности войск ответить на «любые угрозы с любой стороны». Об этом сообщает «Фонтанка», журналисты которой побывали на учениях НАТО в Румынии в Трансильвании.

Одной из задач было освобождение «захваченной» румынской территории силами альянса согласно Вашингтонскому соглашению. Задачу решали около четырех тысяч человек и техника. Производилась разведка дронами, работали снайперы, осуществлялась поддержка с воздуха, танками и боевыми машинами пехоты. С помощью разработанного латышами робота нашли и обезвредили бомбу. Поляки использовали собственное портативное устройство для контроля химического загрязнения.

«Это возможность продемонстрировать совместную работу стран альянса в интересах национальной безопасности. Мы готовы работать вместе и готовы отвечать любому, в любой момент и с любой стороны», — отметил адмирал ВС США Роберт Бёрк.

Не обошлось и без упоминания «агрессии России».

«Мы видим, что Россия становится все более репрессивной внутри и агрессивной снаружи, и адаптируемся к реалиям. НАТО сталкивается с нарастанием российского напора не только в Черном море, но и в Баренцевом и Балтийском морях. Для альянса нормально защищать себя и готовиться к возможному развитию событий, но мы верим в диалог», — подчеркнул замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Глава российского МИД Сергей Лавров предложил военным поговорить о реальной ситуации в мире, а также нарушении договоренностей.

«Когда нас призывают возобновить деятельность Совета Россия — НАТО, мы говорим: «Да, мы готовы. Пускай прежде всего военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учётом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договорённостей, заключённых в конце 1990-х годов о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов», - заявил российский дипломат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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