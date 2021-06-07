Araby al-Jadeed рассказал, как Россия дисциплинирует Асада

Обозреватель Абси Симсим на страницах издания «Araby al-Jadeed» рассказал, что стоит за недавними комментариями России о возможности досрочных выборов в Сирии.

По его словам, многие могли расценить заявление замглавы МИД РФ Михаила Богданова о том, что досрочные выборы в Сирии могут состояться, если оппозиция и власть будут сотрудничать, как серьезный сдвиг в позиции России по сирийскому конфликту.

На самом деле позиция Москвы не изменилась, заявляет колумнист. По его словам, никакой другой лидер, кроме Башара Асада, РФ не рассматривается. По крайней мере, до того момента, пока РФ не достигнет договоренностей с Западом. А они еще даже на повестке дня не стоят, напомнил он.

«На сирийской территории продолжается борьба за власть между русскими и иранцами. Москва продолжает блокировать проекты Тегерана, направленные, например, на контроль сирийских морских районов и обеспечение более широкого присутствия в сирийских прибрежных районах, как это ранее согласовал Асад в какой-то момент войны», - заявляет Симсим.

Обозреватель уверен, что если Башар Асад начнет действовать самостоятельно, без согласования, позиция России по отношению к нему станет более жесткой.

Колумнист рассказал, как минувшим летом сирийский лидер хотел провернуть крупную инвестиционную сделку.

«Он был заинтересован в передаче Ирану порта Латакия в рамках крупной инвестиционной сделки, на которую Россия наложила вето в последнюю минуту, ограничив иранское присутствие в порту. Затем Россия еще раз «надрала уши» Асаду по вопросу с алавитами», - отметил обозреватель.

Таким образом, подчеркнул он, Россия «дисциплинирует» Асада и ясно дает ему понять, что у власти он держится только благодаря ее поддержке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей