Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под Курганом и появился на Ютуб-канале оборонного ведомства 3 июня.

Невзирая на то, что в кадр попал пуск всего четырех небольших ракет истребителем-бомбардировщиком, их вполне хватило для уничтожения района условного противника.

Су-34 подавили средства ПВО и уничтожили аэродром условного противника посредством неуправляемых ракет С-13. На местоположение полевого аэродрома, как говорится в описании, фронтовые бомбардировщики навели разведывательные бомбардировщики Су-24МР.

Напомним, что Су-34 активно используются Россией в ходе операций в Сирии по уничтожению бандформирований и позиций террористов.

Вскоре у самолета может открыться новое дыхание. На повестке - модернизация истребителя-бомбардировщика. Ожидается, что после нее его боевые способности станут еще шире.

Хотя в НАТО и так считают Су-34 одним из самых опасных боевых самолетов России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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