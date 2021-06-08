Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал информационный портал Avia.pro.

Под удар попали не только позиции турецких военных, но и боевиков, которые поддерживает Анкара. Были уничтожены склад с вооружением. Также сообщается, что в результате этого удара было уничтожено некоторое количество военной техники. Информации об убитых или раненных пока нет.

Точной информации о том, кто применил снаряды «Краснополь» нет. Эксперты напоминают, что в Сирии «Краснополь» также имеют иранские формирования, а также подконтрольные Дамаску силы.

Ситуация в Сирии в последние дни обостряется. И то, что в сторону российской базы в сирийском Тартусе направляется авианосная ударная группа Великобритании и США под командованием «Queen Elizabeth» явно не способствует стабилизации, отмечают эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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