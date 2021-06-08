Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

Image 16+
Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»
Сирия

По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал информационный портал Avia.pro.

Под удар попали не только позиции турецких военных, но и боевиков, которые поддерживает Анкара. Были уничтожены склад с вооружением. Также сообщается, что в результате этого удара было уничтожено некоторое количество военной техники. Информации об убитых или раненных пока нет.


Точной информации о том, кто применил снаряды «Краснополь» нет. Эксперты напоминают, что в Сирии «Краснополь» также имеют иранские формирования, а также подконтрольные Дамаску силы.

Ситуация в Сирии в последние дни обостряется. И то, что в сторону российской базы в сирийском Тартусе направляется авианосная ударная группа Великобритании и США под командованием «Queen Elizabeth» явно не способствует стабилизации, отмечают эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

Сегодня, 09:10

Araby al-Jadeed рассказал, как Россия дисциплинирует Асада

Вчера, 12:25

Турция хочет объявить свой суверенитет над северной частью Сирии

Вчера, 08:55

Военные ВКС РФ впервые помолились на бывшей базе армии США

5-06-2021, 08:30

В Сирии курды ударили управляемой ракетой по автомобилю с турецкими военнослужащими

4-06-2021, 09:50

Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

4-06-2021, 08:35

Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50

3-06-2021, 11:25

Российская военная база «Хмеймим» в Сирии будет переформатирована в постоянную

2-06-2021, 13:15

Россия и США направили военное подкрепление на свои базы на северо-востоке Сирии

31-05-2021, 15:45

Россия отозвала из Сирии свои бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

31-05-2021, 08:50

Опубликовано видео российской и турецкой бронетехники во время совместного патрулирования в Сирии

30-05-2021, 15:15

Военному самолету ВВС Израиля серьезно досталось от российских комплексов РЭБ в Сирии

27-05-2021, 18:50

ВКС РФ за сутки нанесли по позициям террористов в Сирии 70 авиаударов

26-05-2021, 16:15

Российские бомбардировщики Ту-22МЗ снова появились в Сирии

25-05-2021, 09:00

Колонна из 86 американских грузовиков и десятки БТР вошли из Ирака в Сирию

24-05-2021, 12:30

Россия нанесла удар по Сирии гиперзвуковой ракетой «Циркон»

24-05-2021, 08:50

Британская авианосная группа готова атаковать Сирию с помощью 18 истребителей F-35

23-05-2021, 10:20

Военные США пытались протаранить российскую бронетехнику в Сирии

23-05-2021, 08:50

Россия и Турция объединяют свои усилия в Сирии, чтобы ослабить влияние США

21-05-2021, 18:35

Турецкую колонну в Идлибе накрыло ракетным ударом

11-05-2021, 10:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34
  • Вчера, 15:50

Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под

Российский корабль-разведчик сбил две передовые американские ракеты SM-6
  • 6-06-2021, 09:30

Российский корабль-разведчик сбил две передовые американские ракеты SM-6

Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны

Две ракеты ЗРК «Оса» не сумели поразить турецкий беспилотник Byaraktar TB2
  • 6-06-2021, 12:50

Две ракеты ЗРК «Оса» не сумели поразить турецкий беспилотник Byaraktar TB2

Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства

Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия
  • 5-06-2021, 19:20

Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия

Если Багдад стремится к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, Объединенными Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, ему надо начать

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию
  • 6-06-2021, 09:10

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома
  • Сегодня, 10:10

В Минздраве объяснили, как у россиян появились прививки без их ведома

В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых

Новости партнеров
Новости партнеров
10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море
  • 5-06-2021, 14:40

10 залпов российских ракетных комплексов вынудили британский военный корабль покинуть Черное море

Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»
  • Сегодня, 09:10

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал

НАТО перебросило в Донбасс военные подразделения из Дании и Великобритании
  • 6-06-2021, 12:00

НАТО перебросило в Донбасс военные подразделения из Дании и Великобритании

В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии
  • Сегодня, 09:15

Авианосная ударная группировка Великобритании движется в сторону базы ВМФ РФ в Сирии

Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой