Турция ударила 180 ракетами по позициям курдов в Алеппо

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Турция ударила 180 ракетами по позициям курдов в Алеппо
В Мире / Сирия

Военные Турции продолжают интенсивные обстрелы районов на севере и северо-западе сельской местности провинции Алеппо, контролируемых курдами.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, штаб-квартира которой базируется в Лондоне, прошедшей ночью ними было выпущено свыше 180 ракет и артиллерийских снарядов по Айн-Дакне, Тель-Аджару, дороге Дейр-Джамал, пригородам Кафр-Ная, Кафр-Антван, Татмарш, Абинанд, Акбия, а также по окрестностям Тель-Рефаата, Садд аль-Шахбаа и некоторых других районах Сирии.

В результате атаки турецких сил нанесен значительный ущерб - разрушены многие здания. Данных о погибших нет, однако в SOHR заявляют, что в Акбии был ранен ребенок.

Ранее военнослужащие Турции и подконтрольные им боевики совершили интенсивные обстрелы деревень Иббин, Окбия, Соганка, Вахшия, Харбал, а также прилегающих к ним районов Тель-Рефаат, район Ширава, Садд аль-Шахбаа и других.

Напомним, что в Африне в результате налета на больницу погибли, по последним данным, 18 человек. Не менее 23 получили ранения различной степени тяжести.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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