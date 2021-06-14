«Африка нуждается в нашей помощи»: Андрей Кормухин объяснил сюжет фильма «Турист»

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«Африка нуждается в нашей помощи»: Андрей Кормухин объяснил сюжет фильма «Турист»
В России
Андрей Кормухин / Фото из открытых источников

Благодаря боевику «Турист» россияне узнают о своих соотечественниках, которые отстаивают государственные интересы за рубежом. Такие картины полезны для страны, считает общественный деятель, лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Комментируя российско-центральноафриканский фильм «Турист», он отметил, что присутствие наших специалистов в различных странах уже ни для кого не является секретом.

«Это нормальная практика, все крупные державы стараются продвигать национальные интересы. Также часто государства третьего мира просят о помощи у тех, кто смог зарекомендовать себя», — объяснил спикер.

Отечественные инструкторы, по словам Кормухина, всегда выполняли работу на высшем уровне. 

«Русские всегда были лучшими военнослужащими в мире, поэтому развивающаяся Африка так желает воспользоваться их услугами», — подчеркнул он. 

Кроме того, общественный деятель полагает, что такие фильмы как «Турист» улучшат имидж россиян в мире. Раньше на большом экране наши соотечественники изображались алкоголиками и маргиналами. Кормухин уверен, что русские достойны лучших образов. Например, инструкторы из России, работающие в ЦАР:

«Наши специалисты всегда подтянутые, выбритые. Порой они профессиональнее, чем инструкторы других государств. Не побоюсь даже сказать, что россияне в этом плане значительно лучше американцев».

Спикер отметил, что уровень подготовки специалистов из РФ высок в том числе благодаря традиционным ценностям.

«Наша армия основана на традиционных ценностях. Россияне выступают за здоровый образ жизни», — заявил он.

Кормухин указал, что кинематограф любой страны в той или иной степени является пропагандистским. Показывать на экране свою страну в лучшем свете — это нормально. 

«Язык кино всегда несет пропагандистский посыл в хорошем смысле этого слова. Многие говорят, что Голливуд не занимается подобными вещами и выпускает только художественные фильмы. Однако это не так. Американские кинематографисты постоянно показывают нам какие США сильные, какая у них армия, оружие и ученые. Поэтому не стоит этого стесняться, и такие кинокартины как «Турист» также стремятся показать наших специалистов с правильной стороны», — резюмировал эксперт.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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