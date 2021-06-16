ВВС США разрабатывают микродроны на основе биологических материалов

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ВВС США разрабатывают микродроны на основе биологических материалов
Наука и техника

Военно-воздушные силы США сообщили о разработке нового класса дронов. Речь идет о микроаппаратах, созданных на основе биоматериалов, маневренность которых будет аналогична маневренности насекомых и птиц. Об этом сегодня сообщает Defence-blog.

Вдохновленные биологическими особенностями птиц и насекомых, исследователи разрабатывают мини-роботизированный самолет, который будет использоваться ВВС для проведения разведки, воздушных операций и повышения осведомленности о происходящем на поле боя.

Как описывается в патентной заявке, поданной ранее, биомиметический микророботизированный летательный аппарат сможет выполнять маневры по аналогии с насекомыми, с двумя физическими приводами, используя при этом минимальную вычислительную мощность компьютера.

Движение будет осуществляться крыльями на основе профилей положения и скорости.

Непрерывный процесс обновления положения и скорости, а также вводимые пользователем данные с пульта дистанционного управления, позволят машущим крыльям MAV достичь желаемой динамики полета.

Микродроны нельзя будет засечь, учитывая, как могут они выглядеть. Предполагается, что аппараты невозможно будет отличить от птиц или насекомых.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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