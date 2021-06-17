Израильская BlueBird Aero Systems поставила 100 беспилотников WanderB-VTO неизвестному заказчику из Европы

Израильская компания BlueBird Aero Systems поставила 100 беспилотных летательных аппаратов WanderB-VTOL неизвестному заказчику из Европы.

Как сообщает Defenseindustrydaily, БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой являются частью сделки по поставке свыше 150 беспилотников WanderB-VTOL и ThunderB-VTOL.

Подчеркивается, что это самое большое в мире количество БПЛА вертикального взлета и посадки, которое когда-либо поставлялось за один раз. Поставка состоялась в соответствии с согласованным графиком и в оговоренные сроки, невзирая на пандемию коронавируса COVID-19, сказано в заявлении компании Israel Aerospace Industries (IAI), которая владеет 50 процентами акций BlueBird Aero.

Какая страна приобрела беспилотники, не раскрывается. Тем не менее, не исключено, что речь идет об Азербайджане. По крайней мере, один такой беспилотник был сбит армянскими военнослужащими во время так называемой апрельской войны 2016 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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