Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО

Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство.

Планируется, что Минобороны РФ закупит по меньшей мере 27 таких истребителей до 2027 года, передает Военное обозрение .

Достоинств у МиГ-35 немало. Они дешевле в эксплуатации, чем Су-27. К тому же, обслуживать их проще, что тоже немаловажный фактор, отмечают эксперты Defence24.

На данный момент на вооружении российских ВКС состоит 267 МиГ-29, плюс 22 машины в корабельном исполнении. Но большинство из них, утверждают аналитики Defence24, в плохом состоянии, что не раз было доказано в ходе инцидентов с этими самолетами и авиацией НАТО.

Авторы Defence24 отмечают, что в 2008 году произошло ряд серьезных катастроф, после которых несколько сотен не поднимались в небо. После того как часть МиГ-29 списали, в 2009 году некоторые их них начали снова летать.

С тех пор велись работы по модернизации и капитальному ремонту этих самолетов. Всего было закуплено 16 новых МиГ-29СМТ. Из-за сорванной сделки с Алжиром, появились на вооружении РФ и 35 МиГ-29СМТ/УБТ.

Будет ли Россия обновлять свой авиапарк полностью, заменив МиГ-29 на МиГ-35 в соотношении 1:1, пока информации нет. Но на данный момент, утверждают аналитики, МиГ-29 уступают серьезно западной авиации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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