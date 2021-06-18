Эксперт заявил, что Исламское Государство в сирийской пустыне возрождается

Невзирая на то, что было объявлено о поражении Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и многочисленные кампании в Сирии, направленные на истребление так называемых ячеек-остатков, террористическая группировка по-прежнему представляет серьезнейшую угрозу.

Ячейки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) возобновили свою деятельность в сирийской пустыне, известной как Бадия, пишет Аl-monitor. Причем, активность террористов в последнее время настолько активизировалась, что не проходит и дня, чтобы боевики не устраивали засаду или атаки в районах Бадии над Раккой, Хамой, Хомсом, Дейр-эз-Зором и вплоть до Сувейды.

Операции включают нападения на сотрудников служб безопасности и военнослужащих правительственных сил, иранских ополченцев и российских сил.

Организация уже окрепла и решительно возрождается, восстановив элемент внезапности атак.

«Сирийская пустыня превратилась в черную дыру, которая поглощает конвои правительственных сил, иранских формирований и силы России», - говорит Аббас Шарифа, эксперт по делам джихадистских групп и исследователь Центра исследований Джусура.

Он считает, что ситуацию вряд ли удастся нормализовать из-за высокой конкуренции россиян и иранцев в пустыне.

«Похоже, что атаки, совершенные ячейками террористами, будут продолжаться на фоне слабости сил режима и несерьезности использования Россией умного оружия, такого как дроны, которое является одним из наиболее важных видов оружия, способных уничтожить остатки террористических формирований», - резюмировал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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