Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене. Так о прошедших недавно учениях Северного флота РФ отозвались эксперты китайского портала Baijiahao.

НАТО не отказывается от провокаций, ставших регулярными и продолжает демонстрировать Москве свою силу и мощь. Недавно в акватории Балтийского моря силами Альянса были организованы военные маневры Baltops 2021.

Для участия в них НАТО стянуло свыше 40 боевых кораблей, 60 самолетов и порядка четырех тысяч военнослужащих.

Россия не оставила это без внимания и ответила своими учениями в Баренцевом море. Задействованы были порядка 20 кораблей и подлодок Северфлота. В ходе маневров отрабатывались удары по условному противнику.

«Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене», - пишет Baijiahao.

Авторы считают, что страны, на которых НАТО и США оказывают давление, должны брать пример с России и отвечать на провокации «той же монетой».

США и их союзники любят наводить страх на своего соперника и добиваться от него полного подчинения. Но в случае с Россией у них ничего не получилось. Россия вывела свои корабли и субмарины и показала, что она не «мягкая хурма», передает ПолитРоссия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей