Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ

О том, что вакцинация может быть причиной усиления COVID-19, заявил в аналитической статье «О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3» автор
Главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила россиянам, как получить справку
Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики
Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru». В ряде российских регионов
В США обеспокоены из-за новостей о создании российским концерном «Калашников» боевых беспилотников «КУБ-БЛА». Аналитики The National Interest (NI)
Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене. Так о прошедших недавно учениях Северного флота РФ
Китайские аналитики рассказали об ошибках британских военных, которые отправили свою авианосную группу в район, контролируемый Россией. Речь идет об
В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического
Невзирая на то, что было объявлено о поражении Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и
Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли был шокирован от числа потерянного оружия,
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