Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ

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Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ
В Мире

Китайские аналитики рассказали об ошибках британских военных, которые отправили свою авианосную группу в район, контролируемый Россией.

Речь идет об авианосной группе во главе с кораблем «Куин Элизабет», уточняют эксперты Baijiahao, передает ПолитРоссия.

До зимы британский авианосец будет пребывать в Средиземноморье. Нынешние маневры «Куин Элизабет» и других кораблей Королевского флота стали самыми масштабными за последние 10 лет.

Но британцы не учли активность России в Средиземном море, пишут авторы Baijiahao.

Россия уже не один год размещает свои силы в Сирии и недавно стало известно, что там некоторое время появились российские бомбардировщики Ту-22. Их прибытие в Сирию связали с походом в восточное Средиземноморье авианосца «Куин Элизабет».


«Развертывания Россией трех бомбардировщиков на Ближнем Востоке будет достаточно, чтобы Великобритания почувствовала огромное давление», — заявляют китайские журналисты.

Учитывая то, что маршрут британского авианосца проходит по районам, в которых могут атаковать Ту-22, это сыграет явно не в его пользу. Этот российский бомбардировщик, заявляют китайские эксперты, сможет разгромить авианосную группу Королевского флота Великобритании.

Учитывая возможности российской военной авиации и флота, британские военные серьезно просчитались, составляя маршрут для своих военных кораблей, пишут авторы из КНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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