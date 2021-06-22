Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой китайской орбитальной станции «Тяньгун». По мнению обозревателей китайской Baijiahao, так Пекин может мстить американцам за отстранение от космической программы.

В свое время CNSA получило 17 заявок к научному сотрудничеству на своей орбитальной станции. Получили его и в России. Ей предоставили на выбор два варианта: или обосноваться в отдельном отсеке, или присоединить к Китайской станции свой модуль.

В то же время официальная заявка США была отвергнута в связи с несоответствием стандартам научной ценности и технологий.

В издании не исключают, что причиной отказа принять на борту станции американских коллег на самом деле может быть месть за законопроект Вульфа. В свое время он отстранил Китай от участия в программах на МКС. После этого в стране очень долго не могли развивать эту отрасль науки.

«Одобрение на присоединение к китайской станции получили 17 государств, даже РФ готовы предоставить отдельный блок или присоединить ее собственный модуль. А США, которые также подавали свои заявки на экспериментальные проекты, Китай дал от ворот поворот. Причина проста — из-за Вашингтона и его законопроекта Вульфа Пекин был лишен доступа к МКС. Таким образом КНР смогли отомстить Соединенным Штатам за утраченные возможности проводить собственные исследования в космосе», — отмечается в Baijiahao.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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