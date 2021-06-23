Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Перечень побочных эффектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» предоставили российские специалисты. Известно, что обе эти вакцины являются
Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его
В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости
Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок. Мэр Москвы Сергей Собянин в сегодняшнем телеинтервью
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