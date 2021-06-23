Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации: данные автоматических систем идентификации (AIS), благодаря которым отслеживаются перемещения кораблей, оказались подделанными. Об этом сообщает сайт американского военно-морского института (USNI).

Последний указал, что 18 июня к берегам Одессы подошли два корабля ВМС стран НАТО - эсминец «Дефендер» проекта 45 ВМС Великобритании и фрегат «Эвертсен» типа «Ди зевен провинсиен» ВМФ Нидерландов. Накануне за учениями натовских кораблей наблюдали корабли Черноморского флота ВМФ России.

Автоматическая система идентификации показала, что в ночь на 18 июня корабли, покинув Одессу, направились в Севастополь и приблизились к нему не далее двух миль. Но в реальности натовские суда никуда от Одессы не отплывали. В числе прочих доказательств этому использовалась информация с местных вебкамер.

На сайте военно-морского института США отмечается, что реальное приближение к Севастополю было бы расценено как провокация.

Пока мотивы произошедшего не ясны, однако такого рода фальсификация ставит под сомнение надежность информации AIS, а ведь она активно используется журналистами, юристами.

Ряд натовских сайтов также подтвердили подделывание данных. Остается неизвестным, как ложные данные AIS были внесены в систему.

Как известно, оба корабля - «Дефендер» и «Эвертсен» - входят в авианосную ударную группу CSG21 с британским «Куин Элизабет» во главе. Большая часть группы расположилась в Средиземном море, а эти два корабля выполняли свою миссию в Черном, где демонстрировали свободу мореплавания и заходили в турецкие и украинские порты. Кроме того, участвовали в совместных учениях с Грузией и Румынией, действуя совместно с американским эсминцем «Лабун» (DDG-58).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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