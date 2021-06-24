В США надеются, что компьютер, который не загружался с 2009 года, поможет восстановить работу «Хаббла»

Космический телескоп «Хаббл», который свыше трех десятилетий занимается изучением Вселенной, вот уже более десяти дней не работает. Сбой случился еще 13 июня сего года и до сих пор его не удалось устранить.

У «Хаббла» вышел со строя основной компьютер, и оживить его никак не получается. Ученые из США попытаются задействовать резервный ПК. Он, как выяснилось, не был задействован с 2009 года.

Работа была остановлена после того, как компьютер, ответственный за управление научными приборами, перестал отвечать на главный компьютер, а его датчики были переведены в безопасный режим в качестве меры предосторожности. Попытки перезапустить систему в обычном режиме оказались безуспешными.

Изначально в НАСА сочли, что проблема связана с модулем памяти, который вышел из строя из-за накопления радиационных повреждений, что, собственно, и привело к зависанию контрольно-измерительного компьютера. Однако переключение на модуль резервной памяти не устранило проблему. Теперь специалисты думают, что причина поломки кроется в другом и активно ее ищут. А также готовят к подключению резервный компьютер.

«Если аппаратные средства CPM и STINT резервного компьютера с полезной нагрузкой включены, потребуется несколько дней для оценки производительности компьютера и восстановления нормальной научной работы. Резервный компьютер не был включен с момента его установки в 2009 году. Однако перед установкой на космический корабль он был тщательно испытан на земле», - осторожно сообщило НАСА на своем сайте.

В агентстве не сомневаются, что «Хаббл» вернется в своем нормальное состояние. Отмечается, что если вариант с резервным компьютером не сработает, у команды телескопа есть еще несколько идей, которые не были опробованы. А это значит, что хотя бы одна из них сработает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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