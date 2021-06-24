В США надеются, что компьютер, который не загружался с 2009 года, поможет восстановить работу «Хаббла»

Image 16+
В США надеются, что компьютер, который не загружался с 2009 года, поможет восстановить работу «Хаббла»
Наука и техника

Космический телескоп «Хаббл», который свыше трех десятилетий занимается изучением Вселенной, вот уже более десяти дней не работает. Сбой случился еще 13 июня сего года и до сих пор его не удалось устранить. 

У «Хаббла» вышел со строя основной компьютер, и оживить его никак не получается. Ученые из США попытаются задействовать резервный ПК. Он, как выяснилось, не был задействован с 2009 года.

Работа была остановлена после того, как компьютер, ответственный за управление научными приборами, перестал отвечать на главный компьютер, а его датчики были переведены в безопасный режим в качестве меры предосторожности. Попытки перезапустить систему в обычном режиме оказались безуспешными.

Изначально в НАСА сочли, что проблема связана с модулем памяти, который вышел из строя из-за накопления радиационных повреждений, что, собственно, и привело к зависанию контрольно-измерительного компьютера. Однако переключение на модуль резервной памяти не устранило проблему. Теперь специалисты думают, что причина поломки кроется в другом и активно ее ищут. А также готовят к подключению резервный компьютер.

«Если аппаратные средства CPM и STINT резервного компьютера с полезной нагрузкой включены, потребуется несколько дней для оценки производительности компьютера и восстановления нормальной научной работы. Резервный компьютер не был включен с момента его установки в 2009 году. Однако перед установкой на космический корабль он был тщательно испытан на земле», - осторожно сообщило НАСА на своем сайте.

В агентстве не сомневаются, что «Хаббл» вернется в своем нормальное состояние. Отмечается, что если вариант с резервным компьютером не сработает, у команды телескопа есть еще несколько идей, которые не были опробованы. А это значит, что хотя бы одна из них сработает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В США надеются, что компьютер, который не загружался с 2009 года, поможет восстановить работу «Хаббла»

Сегодня, 08:20

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

19-06-2021, 08:50

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО

17-06-2021, 09:05

Израильская BlueBird Aero Systems поставила 100 беспилотников WanderB-VTO неизвестному заказчику из Европы

17-06-2021, 08:35

ВВС США разрабатывают микродроны на основе биологических материалов

16-06-2021, 18:05

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

11-06-2021, 09:15

Министерство обороны РФ показало последствия авиаудара истребителя Су-34

7-06-2021, 15:50

Sohu: мощи российской ракеты «Сармат» достаточно, чтобы уничтожить всю Японию

31-05-2021, 13:25

Военные учения показали неэффективность новых американских истребителей F-15EX

29-05-2021, 10:55

Newsweek: РФ создает армию роботов, а Китай помогает ей развивать искусственный интеллект

27-05-2021, 08:15

Эксперт Чмут: Черноморский флот России может перекрыть «Калибрами» всю Украину

25-05-2021, 17:25

РУССТРАТ: Россию и США ждет полное уничтожение в случае глобального ядерного конфликта

24-05-2021, 21:55

В Польше усомнились в способности турецких дронов Bayraktar противостоять ПВО России

24-05-2021, 13:50

Американские авианосцы будут использовать инновационное топливо на основе морской воды

24-05-2021, 09:25

В Турции заявили об эффективности беспилотников Bayraktar TB2 даже без GPS

23-05-2021, 17:50

Армия США показала на видео свой снайперский танк

21-05-2021, 18:50

На Украине создали первый ударный вертолет-беспилотник

21-05-2021, 09:25

NetEase: рои подводных беспилотников России смогут уничтожить авианосный флот США

19-05-2021, 18:00

Украина может начать строительство своих кораблей для флота ВМС

18-05-2021, 15:30

NetEase: современные системы ПВО и ПРО не спасут флот США от российских «Кинжалов»

17-05-2021, 18:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию
  • 22-06-2021, 08:30

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя
  • Вчера, 07:10

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет
  • 22-06-2021, 14:50

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет

Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США
  • 21-06-2021, 16:25

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то

Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека
  • 22-06-2021, 08:40

Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать

В Минздраве рассказали, при каких заболеваниях рекомендуется привиться от коронавируса
  • 21-06-2021, 18:30

В Минздраве рассказали, при каких заболеваниях рекомендуется привиться от коронавируса

В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости

Новости партнеров
Новости партнеров
Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове
  • 21-06-2021, 11:30

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 00:35

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля
  • Вчера, 11:05

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам
  • Вчера, 12:05

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты. Он