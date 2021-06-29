Breaking Defense: Россия могла в Сирии испытать гиперзвуковую ракету «Кинжал»

В Сирии Россия могла испытать свою гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил корреспондент интернет-издания Breaking Defense Ари Эгоци.

Он отметил, что подробности испытаний российской ракеты в Сирии известны Израилю, поскольку он ведет «постоянный мониторинг восточного Средиземноморья и территории Ближнего Востока».

Корреспондент утверждает, что израильские датчики постоянно контролируют сирийскую территорию, а полученные данные тщательно сверяются.

Как пишет «Военное обозрение», испытания российской ракеты могли пройти после того, как с авиабазы Хмеймим, развернутой в сирийской провинции Латакия, взлетел российский самолет.

Источник этой информации корреспондент называть не стал. Но он рассказал, что в северной части Израиля на горе Мерон (Мирон) работает центр управления полетами, который осуществляет мониторинг российских военных учений в восточном Средиземноморье и Сирии.

В Израиле официальные лица не стали комментировать мониторинг действий российских военных в Средиземном море и Сирии.

Ранее стало известно, что в Сирию на авиабазу Хмеймим Россия перебросила боевую авиацию, включая гиперзвуковые ракетные комплексы МиГ-31К «Кинжал», а также дальние ракетоносцы Ту-22М3.

Эксперты отмечают, что одна ракета «Кинжал» может уничтожить британский авианосец HMS Queen Elizabeth, возглавивший авианосную группу, пребывающую в восточной части Средиземного моря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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