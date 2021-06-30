Эрдоган захотел нового соглашения о мире в Сирии после массовой ликвидации боевиков ВКС РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости заключения нового соглашения о мире в Сирии. Произошло это после того, как российские военные уничтожили боевиков, действовавших на сирийской территории.

В Сирии, как сообщают осведомленные источники, российские военные смогли за несколько последних недель уничтожить внушительное количество главарей джихадистов, которых поддерживала Турция. Это вынудило протурецкие силы отступить с занимаемых позиций.

Россия к тому же перебросила в Сирию свои бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители МиГ-31К. И это, отмечают аналитики, также подтолкнуло Анкару к переговорам с Москвой.

По данным ряда источников, Турция уже провела с Москвой секретные переговоры. Планировалось, что со среды в сирийской провинции Идлиб начнет действовать новое перемирие. Но сказать, как долго оно продержится, эксперты не готовы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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