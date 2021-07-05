Новая британская бронемашины Ajax оглушила военных во время испытаний

Военные во время испытаний были оглушены новой британской БМП Ajax.

Первые тесты новой бронемашины БМП Ajax стали настолько неудачными, что в Минобороны Великобритании всерьез задумались о ее будущем. И не удивительно, ведь во время испытаний Ajax у 21 человека пропал слух, а 83 военным придется проходить ежегодные обследования. Об этом сообщает «Таймс», ссылаясь на собственные источники в британском ведомстве.

Британские депутаты затребовали от военных документы с техническими особенностями этих машин. Их должны предоставить те, кто курирует закупки для местного Минобороны. Как отметил источник, если будет подтверждена зависимость полученных военными травм от конструктивных особенностей БМП, руководство военного ведомства будет искать бронемашине замену. Переговоры ожидаются уже на следующей неделе.

Парламентарии уверены, что от властей намеренно скрывалось истинное положение дел и проблем с БМП Ajax. В связи с этим министру по оборонным закупкам Джереми Куину предстоит держать отчет перед Парламентом уже в августе.

Как отметили в «Таймс», после маневров на БМП военные начинают массово жаловаться на головные боли и временное отсутствие слуха, а также тошноту и опухшие суставы. Это связывают с высоким уровнем шума и вибраций.

Великобритания в 2014 году заказала у США 245 БМП нового поколения на 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. На сегодняшний день получено только 14 машин без боевых модулей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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