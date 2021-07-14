Истребители РФ нанесли свыше 20 ударов по позициям террористов, пытаясь предотвратить атаку на армию САР

В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не менее 20 ударов по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена).

SOHR со ссылкой на собственные источники информации сообщает о случившихся столкновениях на передовой в пустыне Эр-Расафа в сельской местности Эр-Ракка между правительственными войсками и боевиками Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена). Они стали следствием атаки террористов на позиции войск Асада.

Стартовало нападение боевиков на сирийскую армию ранним утром, с рассветом. В это же время к месту событий в пустыне подоспели российские истребители - они нанесли не менее 20 ударов по позициям террористических элементов, пытаясь предотвратить атаку. Известно, что есть жертвы среди боевиков, а также раненые - точное количество пока остается неизвестным.

С 24 марта 2019 года SOHR зафиксировала не менее 1498 жертв среди солдат правительственных сил, в том числе двух россиян, и 153 поддерживаемых Ираном ополченцев несирийской национальности.

Отмечается, что они погибли в результате нападений, взрывов и засад ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) к западу от Евфрата в пустынях Дейр-эз-Зор, Аль-Ракка, Хомс, ас-Сувайда, Хама и Алеппо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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