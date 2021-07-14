Истребители РФ нанесли свыше 20 ударов по позициям террористов, пытаясь предотвратить атаку на армию САР

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и
Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого
Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост
В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа
Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается,
В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять. Работников заставляют
Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом масштабного военного конфликта. Он заявил, что учения не являются сигналом того, что
Эксперты предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию. С тех пор, как США вывели свою армию с территории Афганистана, а
В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ
Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин написал для Forbes статью, в которой он поднимает такие вопросы: Можно
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