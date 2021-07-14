Истребители РФ нанесли свыше 20 ударов по позициям террористов, пытаясь предотвратить атаку на армию САР

Image 16+
Истребители РФ нанесли свыше 20 ударов по позициям террористов, пытаясь предотвратить атаку на армию САР
Сирия

В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не менее 20 ударов по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена).

SOHR со ссылкой на собственные источники информации сообщает о случившихся столкновениях на передовой в пустыне Эр-Расафа в сельской местности Эр-Ракка между правительственными войсками и боевиками Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена). Они стали следствием атаки террористов на позиции войск Асада.

Стартовало нападение боевиков на сирийскую армию ранним утром, с рассветом. В это же время к месту событий в пустыне подоспели российские истребители - они нанесли не менее 20 ударов по позициям террористических элементов, пытаясь предотвратить атаку. Известно, что есть жертвы среди боевиков, а также раненые - точное количество пока остается неизвестным.

С 24 марта 2019 года SOHR зафиксировала  не менее 1498 жертв среди солдат правительственных сил, в том числе двух россиян, и 153 поддерживаемых Ираном ополченцев несирийской национальности.

Отмечается, что они погибли в результате нападений, взрывов и засад ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) к западу от Евфрата в пустынях Дейр-эз-Зор, Аль-Ракка, Хомс, ас-Сувайда, Хама и Алеппо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Истребители РФ нанесли свыше 20 ударов по позициям террористов, пытаясь предотвратить атаку на армию САР

Сегодня, 10:20

Турецкие силы обстреляли три деревни, окрестности российской базы и лагерь беженцев на севере Сирии

7-07-2021, 08:55

Эрдоган захотел нового соглашения о мире в Сирии после массовой ликвидации боевиков ВКС РФ

30-06-2021, 15:40

Breaking Defense: Россия могла в Сирии испытать гиперзвуковую ракету «Кинжал»

29-06-2021, 12:00

Эксперт заявил, что Исламское Государство в сирийской пустыне возрождается

18-06-2021, 11:15

Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

15-06-2021, 21:55

Российские и сирийские военные провели секретную встречу в Латакии

15-06-2021, 10:40

Большая часть провинции Идлиб в Сирии находится под военным влиянием Турции

15-06-2021, 10:20

Конвой из 33 американских автомобилей въехал в сирийскую Хасаку

14-06-2021, 18:25

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

13-06-2021, 10:45

Турция ударила 180 ракетами по позициям курдов в Алеппо

13-06-2021, 09:00

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами

12-06-2021, 09:30

Четыре российских истребителя в Сирии нанесли 38 ударов за сутки по позициям террористов

10-06-2021, 09:55

Позиции турецких военных в Сирии уничтожены ударом российских «Краснополей»

8-06-2021, 09:10

Araby al-Jadeed рассказал, как Россия дисциплинирует Асада

7-06-2021, 12:25

Турция хочет объявить свой суверенитет над северной частью Сирии

7-06-2021, 08:55

Военные ВКС РФ впервые помолились на бывшей базе армии США

5-06-2021, 08:30

В Сирии курды ударили управляемой ракетой по автомобилю с турецкими военнослужащими

4-06-2021, 09:50

Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

4-06-2021, 08:35

Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50

3-06-2021, 11:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело
  • 12-07-2021, 23:45

Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может
  • Вчера, 11:50

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может

Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19
  • 12-07-2021, 15:00

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19

Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост

НАТО стремится к усилению влияния в Черном море
  • 12-07-2021, 10:35

НАТО стремится к усилению влияния в Черном море

В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа

Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19
  • 11-07-2021, 19:35

Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19

Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается,

В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации
  • Вчера, 16:30

В Москве начали увольнять сотрудников метро и водителей из-за отказа от вакцинации

В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять. Работников заставляют

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом войны
  • Вчера, 09:15

Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом войны

Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом масштабного военного конфликта. Он заявил, что учения не являются сигналом того, что

Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию
  • 12-07-2021, 19:15

Эксперты The Wall Street Journal предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию

Эксперты предсказали перемещение американских войск из Афганистана в Среднюю Азию. С тех пор, как США вывели свою армию с территории Афганистана, а

Россия или НАТО: кто «перенес» боевые корабли Альянса из Одессы в Крым?
  • Вчера, 23:50

Россия или НАТО: кто «перенес» боевые корабли Альянса из Одессы в Крым?

В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ

Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян
  • 12-07-2021, 10:45

Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян

Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин написал для Forbes статью, в которой он поднимает такие вопросы: Можно