Американская разведка: Китай теперь может уничтожать спутники США

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Американская разведка: Китай теперь может уничтожать спутники США
Наука и техника

В отчете американских спецслужб дана оценка угроз Соединенным Штатам. В документе отмечено, что Пекин будет вкладывать огромные средства в гражданскую и военную космическую отрасль, чтобы догнать США. Американцами сделан вывод, что китайская армия может получить преимущество в возможном военном конфликте. Также в отчете говорится, что Китай становится космической военной державой.

КНР попытается обеспечить себе роль гегемона в космической гонке, чтобы всему миру навязать свой бизнес, идеологические и технологические стандарты, говорится в документе.

В Пентагоне считают, что Пекин может запустить собственную космическую станцию уже в следующем году. Однако высшие должностные лица США в большей степени обеспокоены сложностью китайского оружия. Китай разработал ракеты, способные уничтожать американские спутники на низкой околоземной орбите. Кроме того, китайские специалисты разработали лазеры, способные ослеплять или блокировать датчики и сенсоры американских спутников-шпионов. Это позволит китайским военным получить преимущество в возможном военном конфликте. 

В апреле директор национальной разведки США опубликовал доклад, в котором сказано, что космическая станция Тяньгун, предназначенная для получения военных, экономических и других выгод, несет угрозу безопасности на низкой орбите для США. Как отмечено в докладе, народно-освободительная армия КНР продолжит интегрировать космические технологии, такие как спутниковая разведка, определение местоположения, навигации и хронометража, а также спутниковую связь в свои системы вооружения и управления. Это позволит китайцам подорвать информационное преимущество вооруженных сил США, сказано в докладе.

Американские специалисты сейчас работают над созданием противокосмических технологий для борьбы с космическими кораблями противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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