США возвели на территории Украины свою секретную военную базу - она очень подозрительна и, вероятно, направлена против России. С таким предупреждением на страницах Sohu выступили авторы из Поднебесной, передает ПолитРоссия.

В статье говорится о том, что Штаты располагают сотнями различных баз по всему миру. Часть из них - это биолаборатории, самая известная из которых - Форт-Детрик. Она закрылась непосредственно перед пандемией коронавируса, поэтому некоторые специалисты склонны считать, что именно там появился новый коронавирус.

Форт-Детрик, вполне возможно, никуда не делась - ее перевезли и теперь эта база на Украине.

В апреле 2020 года посольство США в этой стране признало, что на ее территории имеются американские биолаборатории для опытов с вирусами. Но находятся там они с благой целью якобы - американцы обучают украинских ученых.

«На первый взгляд, американцы просто изучают биологическую войну, но на самом деле нет никаких точных и подтвержденных сведений о том, чем они занимаются», – пишут авторы, продолжая настаивать на том, что лаборатория, в которой мог появиться ковид, перевезена в Украину.

Sohu полагает, России стоит быть начеку, ведь сотрудничество США и Украины в такой небезопасной сфере явно направлено против России.

Особенно если принять во внимание, что другие государства лишены возможности проверять такие американские лаборатории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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