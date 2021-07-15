Defence24: российские подлодки «Варшавянки» не могут находиться под водой дольше двух суток

О недостатках российских подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» написал польский портал Defence24.

Субмарины проекта «Варшавянка» являются одними из самых малошумных. Но при этом они не могут пребывать под водой более двух суток. И это является главной проблемой данного типа подводных лодок, по мнению польских аналитиков.

Учитывая то, что субмарины не получили воздушно-независимую двигательную установку, им придется сплывать через двое суток после погружения. Это позволяет отслеживать такие подводные лодки, если есть понимание, в каком районе они могут находиться.

«Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен, тем более если понятно, о какой конкретно субмарине идет речь», — отмечается в статье.

По мнению авторов публикации, в условиях реальных военных действий, субмарины типа «Варшавянка» будут уязвимы, и не смогут подойти близко к группировкам противника. Утверждают они и то, что «старые» российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К не способны противостоять новейшим западным истребителям пятого поколения F-35 Lightning II? а также самолетам, оборудованным системам дальнего радиолокационного обнаружения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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