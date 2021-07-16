В САР начался передел между группировками

В Сирии стартовал передел между группировками, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, противоречия между «Хайат Тахрир Аш-Шам» (террористическая организация, в России запрещена) и возглавляемым Муслимом Аш-Шишани формированием только нарастают.

Боевики Аль-Джулани пытались штурмовать штаб-квартиру «Джунд Аш-Шам» (террористическая организация, в РФ запрещена Верховным судом), которая расположена в поселке Аль-Ямдия. Самого Аш-Шишани в эти минуты пытаются задержать.

Он и его соратники окопались не просто в расположенном на границе с Турцией селении, а в населенном пункте рядом с палаточным лагерем для временно перемещенных лиц.

Некоторые подконтрольные ему боевики уже сложили оружие и переехали в округ Джиср-Эш-Шугур. Его контролирует «Исламская партия Туркестана» (исламистская организация, признана Верховным судом России террористической, деятельность в стране запрещена).









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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