Опубликовано видео уничтожения ВКС России пункта управления и техники джихадистов в Идлибе

В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал ресурс «Русская весна», они доступны на его YouTube-канале.

По данным издания, недавно сирийская разведка выяснила, что джихадисты усиливают свои позиции на юге Идлибской зоны деэскалации.

Источники рассказали, что в подкрепление «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, в России запрещена, - ред.) только на один из участков были переброшены около 60 боевиков на семи автомобилях «пикап».

После подтверждения этой информации ВКС России нанесли удар по исламистам с воздуха. В результате атаки удалось уничтожить пункт управления джихадистов в Идлибе, а также военную технику.

Провинция Идлиб продолжает оставаться логовом боевиков, невзирая на попытки ликвидировать «остатки» террористических элементов. Активность джихадистов по мере приближения инаугурации президента Сирии увеличивается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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