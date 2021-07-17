Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения

Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса. Правозащитник указала, что на момент регистрации все вакцины от коронавируса не прошли полный курс клинических испытаний, что нарушает санитарные правила СП 3.3.2.561-96. 3.3.2 «Медицинские иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов». Об этом пишет «Накануне.Ru».

В ходе пресс-конференции «Национальная безопасность под угрозой. Последний рубеж» юрист отметила, что допущенные нарушения фактически делают прививочную кампанию в России незаконной.





«В инструкции к ЭпиВакКороне указано, что инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата, в связи с чем применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику у населения. Но как, скажите, тогда проходит вакцинация в торговых центрах, передвижных палатках и прочее? Получается, мы с полной ответственностью внедряем неизведанные препараты и проводим медицинские опыты на людях», - сообщила юрист.

Наталья Новакова указала, что согласно резолюции ПАСЕ, куда входит и Россия, дискриминация людей по категории вакцинирован/невакцинирован является недопустимой — следовательно, вакционная кампания в России должна быть сугубо добровольной и не обязательной.

«Мы должны рассказать гражданам, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают. Об этом говорит резолюция ПСЕ от 27.01.2021 года. Та прививочная кампания, которая сейчас у нас творится, является жонглированием нормативными актами и нормами закона, манипуляцией и подменой понятий, что является профилактическими прививками, а что является проведением экспериментов и тотальным введением в заблуждение граждан России», - добавила юрист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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