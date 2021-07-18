В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу

Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде всего, попытка вырваться из международной изоляции. Об этом пишет «Свободная пресса».

Автор напоминает, что представители делегации уверяли в том, что никогда не пойдут против соседей России и дружественных им стран. Однако автор не верит в то, что слова эти были искренними. Скорее, это было напускное и показное миролюбие.

Не верят талибам и в граничащих с Афганистаном странах СНГ. Именно по этой причине, подчеркивает обозреватель, в аэропорту в районе Мир Саид Али на самой границе военные Таджикистана провели парад. Участие в нем приняли 2 тысячи солдат и офицеров, которые прибыли туда в режиме боевой тревоги.

Москва же сегодня планирует учения в Средней Азии, в том числе «Мирная миссия-2021». Они пройдут в сентябре. Участниками заявлены 15-я мотострелковая миротворческая бригада из Самарской области и разведгруппы 24-й бригады спецназа из Новосибирска.

Не отстает и Киргизия. Она с началом осени будет задействована в учениях «Рубеж-2021» с участием 55-й мотострелковой горной бригады из Кызыла и разведгруппы 2-й бригады спецназа из Пскова.

Автор пишет, что если детально изучить карту учений, можно предположить, что в Москве не исключают возможности прорыва боевиков вглубь России.

Потому что, как подчеркивается, заключительные крупные совместные антитеррористические маневры войск России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана из начавшейся серии запланированы именно под Оренбургом (полигон Донгуз).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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